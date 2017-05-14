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تيلرسونا: فتح صفحة جديدة مع موسكو " أمر صعب"

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تيلرسونا: فتح صفحة جديدة مع موسكو " أمر صعب" تيلرسونا: فتح صفحة جديدة مع موسكو " أمر صعب"

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

موسكو - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن الشعب الأمريكي وشعوب العالم بأسره لهم مصلحة في تحسين العلاقات الروسية الأمريكية، مشيرًا إلى صعوبة فتح صفحة بيضاء مع موسكو.

وقال تيليرسون - خلال مقابلة أجرتها معه قناة (NBC) التلفزيونية اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية: "أعتقد أن الرئيس دونالد كان واضحًا بالنسبة لأهمية تحسين العلاقات مع روسيا، حيث قال إن العلاقات مع روسيا في الوقت الراهن تشهد أدنى مستوياتها منذ انتهاء الحرب الباردة، والثقة فيما بيننا في مستوى متدنٍ جدًا".

وردا على سؤال عن إمكانية تحسين العلاقات مع موسكو ، قال تيلرسون: "إن الوقت ما زال مبكرا للإجابة على هذا السؤال، والأمر سيستغرق وقتا طويلاً، وستكون عملية تحسين العلاقات صعبة".

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