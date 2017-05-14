صورة وخبر: فرنسا.. حاكم جديد ورئيس سابق

كتب - علاء المطيري:

تسلم إيمانويل ماكرون مهام منصبه كرئيس لفرنسا رسميًا خلفًا للرئيس المنتهية ولايته فرانسوا هولاند، الأحد.

وأمام قصر الإليزيه التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية، صورة لهولاند الذي يترك القصر الرئاسي وماكرون الذي أصبح حاكمًا لفرنسا لمدة 5 سنوات.

واحتشد آلاف الفرنسيين أمام بلدية باريس، مساء الأحد، لتحية رئيس فرنسا الجديد إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت وذلك قبل بدء الحفل الذي نظمته البلدية بمناسبة توليه رئاسة البلاد.

وحرص ماكرون وزوجته على مصافحة الجماهير الغفيرة وسط حراسة مشددة، وذلك قبل أن يتوجها داخل مقر البلدية برفقة عمدة باريس آن هيدالجو، للمشاركة في الاحتفال التقليدي الذي يقام على شرف رئيس الجمهورية المنتخب.