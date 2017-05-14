أخبار عاجلة

مساء dmc - فتاة بقرية سيف النصر تستغيث على الهواء "فرحي في العيد ومجبتش الأدوات الكهربائية" -
مساء dmc - مؤسسسة مصر الخير تتدخل لإنقاذ قرية سيف النصر التي تعاني من الفقر والمرض -
مساء الأنوار: ما هي أسباب تعادل الأهلي أمام زناكو الزامبي في بداية مشوار دوري ابطال افريقيا؟ -
«الكالتشيو».. صلاح يصنع هدفًا في فوز روما على يوفينتوس بثلاثية -
مساء dmc - تصريحات محافظ الإسكندرية حول قرية سيف النصر التي تعاني من الفقر والمرض -
مساء dmc - قرية سيف النصر بالأسكندرية .. تعاني من الفقر والمرض -
نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين -
مساء dmc - تعليق الحاج / حمام على الحديث مع الرئيس السيسي اليوم وسبب إنفعاله -
الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية -
مساء dmc - النائب / مجدي ملك: تصريحات الرئيس تصيب الهدف وتشفي جروح الموجودة في عمق الوطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صورة وخبر: فرنسا.. حاكم جديد ورئيس سابق

Google+ Print
صورة وخبر: فرنسا.. حاكم جديد ورئيس سابق صورة وخبر: فرنسا.. حاكم جديد ورئيس سابق

مصراوي Masrawy

هولاند وماكرون أمام الإليزيه (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: 

تسلم إيمانويل ماكرون مهام منصبه كرئيس لفرنسا رسميًا خلفًا للرئيس المنتهية ولايته فرانسوا هولاند، الأحد.

وأمام قصر الإليزيه التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية، صورة لهولاند الذي يترك القصر الرئاسي وماكرون الذي أصبح حاكمًا لفرنسا لمدة 5 سنوات.

واحتشد آلاف الفرنسيين أمام بلدية باريس، مساء الأحد، لتحية رئيس فرنسا الجديد إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت وذلك قبل بدء الحفل الذي نظمته البلدية بمناسبة توليه رئاسة البلاد.

وحرص ماكرون وزوجته على مصافحة الجماهير الغفيرة وسط حراسة مشددة، وذلك قبل أن يتوجها داخل مقر البلدية برفقة عمدة باريس آن هيدالجو، للمشاركة في الاحتفال التقليدي الذي يقام على شرف رئيس الجمهورية .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport - راعية ملابس المنتخب تحدد 14 مليون جنيه مكافأة الصعود للمونديال

ملاعب ONsport - راعية ملابس المنتخب تحدد 14 مليون جنيه مكافأة الصعود للمونديال

ملاعب ONsport - المنتخب يدرس تقديم موعد السفر إلى تونس 24 ساعة

ملاعب ONsport - المنتخب يدرس تقديم موعد السفر إلى تونس 24 ساعة

استبعاد دويدار من المنتخب.. وعاشور يدخل حسابات كوبر

استبعاد دويدار من المنتخب.. وعاشور يدخل حسابات كوبر

مساء dmc - وزير الشباب : المنتخب الوطني لكرة القدم في المركز رقم 19 على مستوى العالم

مساء dmc - وزير الشباب : المنتخب الوطني لكرة القدم في المركز رقم 19 على مستوى العالم