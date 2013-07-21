كيف تعتنين بشعر طفلكِ؟

شعر الطفل يحتاج إلى عناية خاصة منذ الصغر، وخصوصاً البنات الصغيرات؛ حتى لا يتعرض لمشاكل التقصف والتساقط في المستقبل.

أخصائية التجميل والعناية بالشعر سهير منصور تدل الأمهات إلى عادات صحية عند تصفيف شعر أطفالهن.

أولى المشاكل التي تتعرض لها الأم مع شعر الطفل تتمثل في القشور البنية التي تكسو فروة رأس حديثي الولادة، وفي بعض الحالات تستمر حتى يبلغ الطفل عامين، وترجع أسبابه إلى نشاط زائد في إفراز الغدد الدهنية، ورغم أنها حالة غير ضارة وغير معدية وتختفي من تلقاء نفسها إلا أنها تسبب قلقاً وضيقاً للأمهات من شكل رأس الطفل. ويمكن إزالتها كالآتي:

1 - دهن فروة رأس الطفل بزيت الزيتون أو زيت الأطفال فترة الليل.

2 - في الصباح تمشيط الشعر بفرشاة شعر ناعمة؛ لإزالة القشور، ثم غسل رأس الطفل وشعره بشامبو مخصص للأطفال.

3 - عدم نزع تلك القشور؛ لأنها يمكن أن تسبب التهاباً لفروة الرأس.

نظافة الشعر

• استخدمي الشامبوهات المخصصة للأطفال؛ لأنها لا تحتوي على الكثير من الكيماويات، وفي نفس الوقت لا تضر عينيه، مما يجعله يحب الاستحمام.

• اسمحي له أن يمشط شعره بنفسه؛ حتى لا يكره الأمر ويعتبره أمراً سيئاً.

• إذا كان شعر طفلتكِ متشابكاً يفضل استخدام الشامبو الذي يحتوي على البلسم. أما إذا استعملتِ لشعر طفلتكِ بلسماً عادياً فلا تقرّبيه من فروة الرأس.

• لا تتركي شعر طفلكِ يتعرض للهواء مباشرة بعد غسله، جففيه بالمنشفة جيداً.

• ابتعدي عن عملية غسل الشعر قبل النوم مباشرة خصوصاً في الشتاء.

• استعملي مشطاً أو فرشاة لا تكون حادة المسامير، ويفضل استخدام أدوات تسريح خشبية.

• إذا كان شعر طفلتكِ متشابكاً فأمسكيه بيد من الأعلى وسرّحيه بالأخرى؛ كي لا تشدّي شعرها.

قص الشعر

1 - لابد من قص أطراف شعر البنات كل 45 يوماً

2 - القصة يجب أن تلائم العمر؛ فمثلاً قصة الطبقات «المدرج» تجعلهنّ يظهرن أكبر من أعمارهنّ.

3 - وإذا كان الشعر مجعداً فتجنبي قصات الشعر متوسطة الطول التي تتطلب ترك الشعر مفكوكاً مثل الكاريه؛ فهذه القصات ملائمة لذوات الشعور الناعمة فقط.

4 - إذا كان الشعر ناعماً منسدلاً على الوجه والعينين فيجب قصه من الأمام «غرة»؛ حتى لا يؤذي عينيها.

5 - بالنسبة للأطفال الذكور يجب الذهاب بهم لصالون الحلاقة مرة كل شهر على الأقل.

الضفائر:

يقال إنها تساعد على تطويل الشعر، كما تمنع دخول الهواء إلى الشعر فيحافظ على ترطيبه، وبالتالي يحد من تعرضه للجفاف. والطريقة القديمة لا تخلو من الأضرار بسبب تكرار شد الشعر الذي يؤثر على البصيلات وخصوصاً في مقدمته، بالإضافة إلى أنّ استعمال الأمهات ربطات الشعر في مقدمة الفرق بحجة السيطرة على الشعر من التطاير يعد خطأً كبيراً أيضاً؛ لأنها تسبب تراجعاً في مقدمة الشعر للخلف، وتجعله يخف من كثرة شد الضفيرة. وتنصح الخبيرة الأمهات بالابتعاد عن تجديل شعر البنات على هذا النحو، ويكفي أن تكون الضفائر قبل النوم فقط مع استخدام تركيبة من الزيوت الطبيعية، وفي الصباح يفضل أن يكون الشعر على شكل ذيل حصان، مع استخدام ربطة من المطاط الخفيفة بدون الضغط على الشعر.

نصائح تفيدك

• لا تقلقي إذا كان الطفل عمره سنتين وشعره خفيفاً، ولكي تطمئني اكشفي على الصحة الداخلية، ولكن الحل ليس زيوتاً أو حمام كريم.

• تذكّري أنّ الشعر يحتاج كباقي أعضاء الجسم إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية الكافية ليحافظ على رونقه.

• تجنبي الإكثار من استخدام مستحضرات العناية بالشعر وتصفيفه كالچل والاسبراي إلا في المناسبات؛ فهذه المستحضرات تضر بفروة الرأس الحساسة.

• تجنبي تماماً صبغ شعر الأطفال ما دون الخامسة عشرة.

• ابتعدي عن فرد الشعر قدر الإمكان؛ لأنه مدمر لشعر الأطفال والكبار أيضاً.

• تأكدي دائماً من نظافة شعر الطفل، واستعملي شامبو الأطفال في غسله.

• قومي بتفتيش شعر طفلكِ سواء كان بنتاً أو ولداً بشكل دوري؛ للتأكد من عدم انتقال عدوى القمل له.

• تجنبي شد الشعر كثيراً عند ربطه؛ لأنّ هذا يؤدي إلى الصداع.

• اعلمي أنّه لا يمكنك أن تغيري طبيعة الشعر، والإفراط في استخدام منتجات لشعرهم لن يؤدي إلى شيء، بل بالعكس ممكن أن يفسد شعرهم.