نقيب المحامين: 135 ألف عضو جددوا اشتراكهم السنوي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مجلس النقابة يعيد ديمغرافيتها منذ عام، ما أثر على إيراداتها ومصروفاتها، مشيرا إلى أن عدد من جددوا الاشتراك للعام الحالي 135 ألف، يمثل محامي الإدارات القانونية نسبة 10 % منهم.

وأعلن عاشور، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمحامي الإدارات القانونية لنقابة القاهرة الجديدة، تحت شعار نحو استراتيجية نقابية متطورة لمحامي الإدارات القانونية، والمنعقد اليوم الأحد، بدار الضيافة بجامعة عين شمس، أن إيرادات تجديد الاشتراك وصلت لـ 39 مليون جنيه، إضافة لـ 49 مليون جنيه إيرادات الاشتراك بمشروع العلاج، بينما أنفق 61 مليون جنيه للعلاج خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي.

شاهد أيضا

وأضاف أن النقابة تسير في اتجاه تركيز الخدمات لأعضائها المشتغلين، سواء محامي حر أو محامي بالإدارات القانونية.