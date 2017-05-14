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وزير النقل: 5.3 مليار جنيه تكلفة مشروعات الوزارة التي افتتحها الرئيس بالصعيد

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وزير النقل: 5.3 مليار جنيه تكلفة مشروعات الوزارة التي افتتحها الرئيس بالصعيد وزير النقل: 5.3 مليار جنيه تكلفة مشروعات الوزارة التي افتتحها الرئيس بالصعيد

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مشروعات الطرق والكباري، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح في الصعيد اليوم الأحد، شملت 3 مشروعات للوزارة باستثمارات 602 مليون جنيه، ومنها كوبري محور جرجا على النيل بسوهاج.

ويبلغ طول محور جرجا المُطل على النيل نحو 10 كيلومتر وتبلغ تكلفته  497.5 مليون جنيه ويتكون من  4 كباري ( كوبري النيل- كوبري السكة الحديد- كوبري الطريق الزراعي – كوبري البلينا ) و5 أنفاق( نفق الديكوفيل – نفق نجع رشوان 1– نفق نجع رشوان2-  نفق نجع النصارى – نفق نجع حسونة ) وسيساهم المحور في ربط الطرق شرق وغرب النيل وبما يحقق  ربط طريقى القاهرة / أسوان الصحراوى والصعيد / البحر الأحمر شرقاً مع طريقى الصعيد الزراعى والصحراوى غرب النيل وإلغاء التقاطعات بين حركة القطارات والمركبات والمشاة على مزلقانات السكة الحديد بجرجا وخلق مجتمعات عمرانية ومحاور تنموية جديدة تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية والتجارية والصناعية على جانبي النيل وتفادي الحوادث المتكررة الناتجة عن نقل المركبات والأفراد بالعبارات وتقليل الفاقد في الوقت في نقل منتجات مصانع السكر بجرجا.

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كما افتتح كوبري داخل مدينة طهطا أعلى السكة الحديد، بطوله 1050 مترًا وعرض 16 مترًا، وتكلفته 80 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء كبارى أعلى خطوط السكة الحديد بديلاً للمزلقانات الأكثر خطورة بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع الحوادث، إضافة إلى توفير السيولة المرورية من شرق إلى غرب السكة الحديد.

وكذلك تم افتتاح  كوبري الكباش رقم 2، الذي يبلغ طوله  65 مترو- وعرضه  24 متر وتبلغ تكلفته المالية 25 مليون جنيه، وسيساهم في  كشف مدى الرؤية لطريق الكباش الآثري من صعيد الأقصر حتى معبد الكرنك وسيساهم في - جذب سياحي جديد للأقصر بتجميل طريق الكباش والممر الآثرى و- سهولة ربط شرق وغرب النيل.

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