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الحاج حمام لـ«التحرير»: أعمل مع الجيش.. ووزير الدفاع دعاني للقاء السيسي

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الحاج حمام لـ«التحرير»: أعمل مع الجيش.. ووزير الدفاع دعاني للقاء السيسي الحاج حمام لـ«التحرير»: أعمل مع الجيش.. ووزير الدفاع دعاني للقاء السيسي

التحرير

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كشف الحاج حمام علي عمر، الذي تحدث عن أزمة أهل قريته "المراشدة" بمحافظة قنا، أمام الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأحد، في المؤتمر الذي شهد افتتاح عدة مشروعات تنموية في الصعيد، قائلًا: إن الرئيس قرر منح أهالي "المراشدة" ألف فدان مجانا، سيوزعها على 500 أسرة، بمعدل فدانين لكل منها. 

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه مدير مركز الشباب بالقرية، كما أنه يعمل منذ عام مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في مشروعات داخل القرية، موضحًا أنه التقى رئيس الهيئة، اللواء كامل الوزير، الذي أوصله إلى وزير الدفاع صدقي صبحي، والذي بدوره وجَّه له الدعوة لحضور مؤتمر "الرئيس". 

وتابع: "الرئيس كان لطيفا جدا معي، ومجاملا وذو صدر رحب، وهدأني أثناء الحوار معه، وأنا سعيد جدا بلقائه، وشعرت أنه سابق لفكر الكثيرين، كما أهديته درعًا تحت شعار المراشدة نموذج للقرية المصرية".

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وأكمل: "الرئيس استمع إلى أهم المشكلات التي تواجهنا، وهي أن كل أبناء القرية لم يستفيدوا من المشروعات الزراعية التي بالمحافظة، خاصة مشروع المليون ونصف المليون فدان، ولا يعمل أي منهم في هذه المشروعات الضخمة، وقد تحدثت باسم أبناء القرية، وانتهزت الفرصة للتحدث حول هذه المشكلات".

الحاج حمام أضاف أيضًا أنه تقدم للرئيس بطلب لإنشاء مدرسة زراعية ثانوية بالقرية، وإنشاء قاعة اجتماعات ومحول كهربائي داخل مركز شباب المراشدة، وتوفير فرص عمل لشباب القرية.

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التحرير

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