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عرض أجهزة اختراق السيارات للبيع على «أمازون»

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عرض أجهزة اختراق السيارات للبيع على «أمازون» عرض أجهزة اختراق السيارات للبيع على «أمازون»

التحرير

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تسبب عرض بعض الأشخاص لأجهزة اختراق السيارات المتطورة، التي تسهل من مهام سرقتها، للبيع على صفحات المواقع الإلكترونية، في حالة من الذعر لدى مستخدمي تلك المركبات على مستوى العالم.

ولاحظ المستخدمون عرض أجهزة متطورة للبيع، يُعتقد أنها تستهدف ثغرات فنية قد تتسبب في سرقة السيارات، وذلك بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

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وعُرضت الأجهزة المتطورة على صفحات بعض مواقع إلكترونية لتسويق المنتجات المختلفة على غرار "أمازون"، ما أثار مخاوف مستخدمي السيارات المتطورة غير المعتمدة على مفتاح التشغيل.

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التحرير

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