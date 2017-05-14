«فورد» تعلن عن علامتها الخاصة بالسيارات الكهربية «Energi»

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أعلنت شركة "فورد" الأمريكية، عن عزمها تسجيل ماركة خاصة بإصداراتها الكهربية الجديدة باسم "Enrgi”، لتكون الواجهة الرئيسية للشركة الأمريكية في هذا الطراز.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، فإن الشركة الأمريكية العملاقة تخطط في الوقت الحالي لإنتاج سلسلة من السيارات والإصدارات الكهربائية للعديد من المركبات التي تعمل بالمحروقات، في إطار خطتها التسويقية لتوسيع إنتاجها من السيارات الكهربائية والهجين.

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وأكدت الشبكة الروسية أن "فورد" قد تظهر العلامة التجارية الخاصة بالسيارات الكهربية خلال عام 2019، خاصة أنه الموعد الذي حددته الشركة العملاقة للكشف عن إصدارات كهربائية وهجين مغايرة.