أخبار عاجلة

مساء dmc - فتاة بقرية سيف النصر تستغيث على الهواء "فرحي في العيد ومجبتش الأدوات الكهربائية" -
مساء dmc - مؤسسسة مصر الخير تتدخل لإنقاذ قرية سيف النصر التي تعاني من الفقر والمرض -
مساء الأنوار: ما هي أسباب تعادل الأهلي أمام زناكو الزامبي في بداية مشوار دوري ابطال افريقيا؟ -
«الكالتشيو».. صلاح يصنع هدفًا في فوز روما على يوفينتوس بثلاثية -
مساء dmc - تصريحات محافظ الإسكندرية حول قرية سيف النصر التي تعاني من الفقر والمرض -
مساء dmc - قرية سيف النصر بالأسكندرية .. تعاني من الفقر والمرض -
نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين -
مساء dmc - تعليق الحاج / حمام على الحديث مع الرئيس السيسي اليوم وسبب إنفعاله -
الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية -
مساء dmc - النائب / مجدي ملك: تصريحات الرئيس تصيب الهدف وتشفي جروح الموجودة في عمق الوطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الثقافة ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مكتبة واحة باريس الخميس المقبل

Google+ Print
وزير الثقافة ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مكتبة واحة باريس الخميس المقبل وزير الثقافة ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مكتبة واحة باريس الخميس المقبل

مصراوي Masrawy

حلمي النمنم وزير الثقافة

كتبت- نسمة فرج:

يفتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقهما الكاتب صبري سعيد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، صباح الخميس المقبل، مكتبة الطفل والشباب بواحة باريس في الوادي الجديد.

المكتبة قام بإنشائها صندوق التنمية الثقافية على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة قدرها 2.8 مليون جنيه تقريباً، وتتكون من مكتبة للكبار تحتوى على ما يقرب من 7000 كتاب.

فيما تحتوي مكتبة الطفل على ما يقرب من 3000 كتاب، إلى جانب أربع قاعات الأولى لأنشطة الفنون التشكيلية، الثانية للهوايات، الثالثة للندوات والمحاضرات، الأخيرة للكمبيوتر.

وتتضمن المكتبة مسرح مكشوف يسع حوالى140 كرسي، كما يتخلل المبنى حديقة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين

نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين

الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية

الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية

نجوم النادي الاهلي في عزاء شقيق حسام عاشور

نجوم النادي الاهلي في عزاء شقيق حسام عاشور

موجز أخبار مصراوي 14/5/2017

موجز أخبار مصراوي 14/5/2017