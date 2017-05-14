وزير الثقافة ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مكتبة واحة باريس الخميس المقبل

كتبت- نسمة فرج:

يفتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقهما الكاتب صبري سعيد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، صباح الخميس المقبل، مكتبة الطفل والشباب بواحة باريس في الوادي الجديد.

المكتبة قام بإنشائها صندوق التنمية الثقافية على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة قدرها 2.8 مليون جنيه تقريباً، وتتكون من مكتبة للكبار تحتوى على ما يقرب من 7000 كتاب.

فيما تحتوي مكتبة الطفل على ما يقرب من 3000 كتاب، إلى جانب أربع قاعات الأولى لأنشطة الفنون التشكيلية، الثانية للهوايات، الثالثة للندوات والمحاضرات، الأخيرة للكمبيوتر.

وتتضمن المكتبة مسرح مكشوف يسع حوالى140 كرسي، كما يتخلل المبنى حديقة.