«المسابقات» تنذر لجنة الحكام بسبب «التوأم»

التحرير

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن اللجنة ستوجه إنذارًا إلى لجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة إنبي والمصري بكأس مصر.

وأوضح «حسين» في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن حكم مباراة إنبي والمصري، لم يطبق اللوائح على التوأم حسام وإبراهيم حسن، وسمح لهما بالنزول إلى ملعب المباراة، على الرغم من العقوبة الموقعة على حسام بالإيقاف مباراة، وكذلك طرد إبراهيم حسن خلال اللقاء.

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وأكد رئيس لجنة المسابقات، أن الحكم خالف اللوائح، لأنه يحصل على قائمة الفريقين بأجهزتهما الفنية، ليكون على علم بمن له حق التواجد في أرض الملعب، ومع ذلك سمح لحسام حسن بالنزول.