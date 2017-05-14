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حزب البعث الحاكم السوري يحل قيادته القومية

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حزب البعث الحاكم السوري يحل قيادته القومية حزب البعث الحاكم السوري يحل قيادته القومية

مصراوي Masrawy

حزب البعث الحاكم السوري

دمشق- (أ ش أ):

أكد مصدر مطلع في سوريا، أن حزب البعث الحاكم حل قيادته القومية، مشيرا إلى تشكيل مجلس قومي، كبديل عن القيادة المنحلة.

ورجح المصدر، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" اليوم /الأحد/ أن يترأس المجلس القومي الجديد وزير الإعلام السابق مهدي دخل الله، كما سيتم الإعلان في وقت لاحق عن التشكيل الجديد بإشراف الرئيس السوري بشار الأسد، وعن طريق التعيين المباشر.

كانت عدة وفود تمثل قيادات بعثية قُطرية من عدة دول عربية، وصلت إلى دمشق، لتشارك في المؤتمر القومي للحزب، بعد انقطاع دام 37 عاما.

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