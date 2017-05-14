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نابولي يذل تورينو بخماسية.. وسامبدوريا يتعادل مع فيرونا

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نابولي يذل تورينو بخماسية.. وسامبدوريا يتعادل مع فيرونا نابولي يذل تورينو بخماسية.. وسامبدوريا يتعادل مع فيرونا

التحرير

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تلقى فريق تورينو هزيمة ثقيلة من ضيفه نابولي، بخماسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب أوليمبيكو دي تورينو، لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

سجل خماسية نابولي كل من كاييخون (هدفين)، ولورنو، ودرايس، وبيوتر، في الدقائق الـ78،76،72،60،7. 

بهذا الفوز رفع نابولي رصيده للنقطة 80 ليصعد إلى المركز الثاني على حساب روما، بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 50 محتلًا المركز التاسع بجدول الدوري. 

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وفي مباراة أخرى من نفس الجولة، حسم التعادل الإيجابي مباراة سامبدوريا وكيفوفيرونا، في اللقاء الذي كان بينهما اليوم على ملعب لويجي فيراريس.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب فابيو كوالياريلا، ثم عادل فيرونا النتيجة في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب روبيرتو إنجليسي. 

بهذا التعادل يحصل كل فريق على نقطة وحيدة، ليصل سامبدوريا للنقطة 47 في المركز العاشر، ويصل فيرونا للنقطة 43 في المركز الرابع عشر بجدول الكالتشيو.

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التحرير

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