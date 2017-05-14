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«مستقبل وطن»: إحالة أي عضو يتحدث باسم الحزب بدون تصريح للجنة القيم

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«مستقبل وطن»: إحالة أي عضو يتحدث باسم الحزب بدون تصريح للجنة القيم «مستقبل وطن»: إحالة أي عضو يتحدث باسم الحزب بدون تصريح للجنة القيم

التحرير

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قال المهندس أحمد صبري، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن الحزب موقفه ثابت ضد أي محاولة من شأنها نشر الأفكار الهدامة وشق الصف الوطني، وإحداث فتن بعيدة كل البعد عن مبادئ الشراكة والمواطنة بين كافة أطياف المجتمع المصري، لافتًا إلى أن تلك العوامل من أهم الركائز والأهداف الرئيسية التي يسعى الحزب للتأكيدها وغرسها في أذهان كافة شباب الحزب.

وأضاف صبري، في تصريحات صحفية، خلال أحد ورش عمل مؤتمر الشباب بمدينة الغردقة، والذي ينظمه الحزب، مساء اليوم الأحد، أن "المعسكر" شهد مشاركة نخبة من الشخصيات العامة والسياسين ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، الذين استطاعوا توصيل العديد من رسائل التأكيد على وحدة المصريين والشراكة التي تجمع مسلمي وأقباط على مر العصور، وأن الدين لله والوطن للجميع.

وأدان أي تصريحات صادرة من أعضاء بالحزب، تسير على نسق شق الصف الوطني وتحمل أفكارا متطرفة وتكفيرية، مؤكدًا أن الصفحة الرسمية والمتحدثين الرسميين للحزب وحدهم فقط المنوط بهم التعبير عن رؤية وتوجه الحزب في قضية أو فكر ما طالما تخص الشأن العام والسياسي.

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وأوضح أن الحزب سيواجه المخالفين من أعضائه وقياداته، حال إصدارهم تصريحات تحمل اسم الحزب في أي قضية، وسيتخذ كافة الأساليب القانونية ضدهم وتحويلهم للجنة القيم، مناشدا وسائل الإعلام بتوخى دقة الأخبار والرجوع لمنابر الحزب الإعلامية قبل نشر أخبار من شأنها اثارة البلبلة.

وكانت"التحرير" قد نشرت أمس على لسان أحد قيادات الحزب دعمه ومساندته للشيخ عبدالله رشدي، عقب منعه من الخطابة والظهور في الإعلام لدعمه الشيخ سالم عبدالجليل، في الأزمة التي أثيرت مؤخرًا تحت مسمى "تكفيير المسيحيين".

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التحرير

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