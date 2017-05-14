علي جمعة: رمضان كاشف للنفس البشرية

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن النفس الأمارة بالسوء سبب وجود بعض أنواع المعاصي خلال شهر رمضان.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "cbc" أنه رغم تقييد الشيطان في رمضان، إلا أن بعض الذنوب بسبب النفس الأمارة التي تضغط على الإنسان، موضحا أن الذنب في رمضان من عند النفس وليس الشيطان.

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وتابع: "رمضان كاشف للنفس البشرية أمام نفسها بأنه لايوجد شيطان يؤثر عليها"، مشيرا إلى أن نصيب الشيطان من المعاصي يعادل الربع.

وأكد جمعة أن الطريق إلى الله يكون بقلة الطعام والمنام والكلام واعتزال العوام، ورمضان يعتبر تدريب عملي وتجربة عملية فرضية لذلك، مستكملًا: "رمضان شهر بركة، نشعر به بهدوء نفسي وسكينه عجيبة وبه معونه، بغض النظر عن آراء الماديين والعلمانيين".