السيسي والقضاة.. 3 سيناريوهات تحدد من ينتصر في «معركة مجلس الدولة»

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رغم أن التعديلات على قانون السلطة القضائية، التي وافق عليها رئيس الجمهورية ومجلس النواب، نصت على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية ثلاثة أسماء من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار الرئيس أحدهم لخلافته، إلا أن الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، قررت أمس السبت، بحضور قرابة 500 مستشار من أعضائها، اختيار المستشار يحيي دكروري، رئيس محكمة القضاء الإداري في المجلس -وهو أقدم الأعضاء- كمرشح وحيد لرئاسة المجلس خلفا للمستشار محمد مسعود، التي تنتهي ولايته في يوليو المقبل، وليس ثلاثة مرشحين.

موقف قضاة مجلس الدولة أثار تساؤلات عديدة لدى الكثيرين، ربما لأنه جاء رافضًا للتعديلات التي تم إقرارها على القانون، وألغى نظام الأقدمية في تولي المنصب القضائي المهم، أو ربما لكون المستشار يحيي دكروري صاحب أول حكم قضائي يقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل سيادة جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية. ما يطرح مجموعة من السيناريوهات المتوقعة حيال تلك الأزمة

الرأي القانوني

الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، فنّد الوضع الدستوري لهذا المأزق، قائلا: «مجلس النواب والرئيس وافقا على أن يُرشح مجلس الدولة ثلاثة أسماء من أقدم سبعة مستشارين بالمجلس، وفي حالة عدم ترشيح الأسماء الثلاثة فمن حق الرئيس أن يختار واحدا من السبعة أعضاء الأقدم».

السيناريو «الوردي».. وهو موافقة الرئيس على اختيار قضاة مجلس الدولة، تجنبا لصدام جديد متوقع مع القضاة، بحسب «السيد».

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واحد من سبعة

أما عن السيناريو الثاني، وهو رفض الرئيس السيسي لهذا القرار، فأوضح «السيد»، أن في هذه الحالة، سيختار الرئيس واحدا من أقدم سبعة مستشارين في مجلس الدولة، وهنا يكون من حق الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة أن ترفض هذا الترشيح، ولكن لن يكون من حقها ترشيح أسماء أخرى.

السيناريو «الأصعب»

ولكن السيناريو الأسوأ، هو اعتذار الستة أعضاء الآخرين عدا المستشار دكروري عن تولي المنصب، وعن هذا السيناريو قال السيد: «دعنا لا نستبق الأحداث».