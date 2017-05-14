أهالي "ناطورة" يشيعون شهيد العريش بمسقط رأسه في الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

شيع المئات من أهالي قرية "ناطورة" التابعة لدائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، جثمان العقيد أركان حرب محمد فاروق عبد القادر السيد، الذي استشهد صباح اليوم في انفجار عبوة ناسفة بمدينة العريش في شمال سيناء.

أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بالمسجد الكبير في القرية، الذي نُقل إلى مثواه الأخير بعد ذلك في جنازة عسكرية شارك بها عدد من قيادات وأفراد القوات المسلحة وزملاء الشهيد، في حضور رئيس مركز ومدينة كفر صقر نائبًا عن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ومأمور مركز شرطة كفر صقر نائبًا عن اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية.​