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«تيجانا»: مواجهة أهلي طرابلس قوية.. وإيناسيو يُجاهد لعلاج إهدار الفرص

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«تيجانا»: مواجهة أهلي طرابلس قوية.. وإيناسيو يُجاهد لعلاج إهدار الفرص «تيجانا»: مواجهة أهلي طرابلس قوية.. وإيناسيو يُجاهد لعلاج إهدار الفرص

التحرير

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قال إسماعيل يوسف، رئيس جهاز الكرة بالزمالك، إن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق، يعمل على إيجاد حل لعلاج إهدار الفرص السهلة.

وأوضح «تيجانا» أن إيناسيو، نجح في وضع خطط مكنت اللاعبين من الوصول لمرمى المنافسين في المباريات الماضية، مؤكدًا «هذا أمر جيد لأن الفريق كان يصل بصعوبة في وقت سابق».

وعن مواجهة أهلي طرابلس الليبي في دوري الأبطال، قال «تيجانا» إن المنافس ليس سهلاً، وأن خسارته أمام اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف لا يعني أنه فريق ضعيف.

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وأكد تيجانا أنه يجب على لاعبي خوض اللقاء بحذر وقوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن أهلي طرابلس من الفرق التي تظهر بمستويات قوية بغض النظر عن نتيجة المباراة الماضية له.

ويلعب الزمالك مع أهلي طرابلس الليبي يوم 23 من الشهر الجاري، بتونس في الجولة الثانية من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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