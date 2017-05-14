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سموحة يغازل نيدفيد.. واللاعب يدرس العرض

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سموحة يغازل نيدفيد.. واللاعب يدرس العرض سموحة يغازل نيدفيد.. واللاعب يدرس العرض

التحرير

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أبدى نادي سموحة اهتمامه بالتعاقد مع كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من نيدفيد، أن النادي السكندري طلب من اللاعب البت في العرض، إلا أنه لم يمنحهم ردًا حاسمًا، وطالبهم بمنحه فرصة للتفكير.

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ومن المنتظر أن يتقدم مسؤولي نادي سموحة، بعرض رسمي للنادي الأهلي، لضم اللاعب لمدة موسم للإعارة، بنية الشراء.

وكان نيدفيد عاد للنادي الأهلي، بعد انتهاء فترة الإعارة، مع وادي دجلة، واُستبعد اللاعب من حسابات حسام البدري، المدير الفني للأحمر في الفترة الماضية.

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التحرير

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