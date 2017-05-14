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ساسولو يتخطى إنتر ميلان بثنائية.. وبيسكارا يواصل سقوطه بـ«الكالتشيو»

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ساسولو يتخطى إنتر ميلان بثنائية.. وبيسكارا يواصل سقوطه بـ«الكالتشيو» ساسولو يتخطى إنتر ميلان بثنائية.. وبيسكارا يواصل سقوطه بـ«الكالتشيو»

التحرير

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تمكن فريق ساسولو، من تحقيق الفوز على مضيفه إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، لحساب الأسبوع الـ 36 من الدوري الإيطالي.

أحرز هدفي ساسولو اللاعب بييتر إيمير في الدقائق الـ50،36، ثم قلص الإنتر الفارق في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب إيدير مارتينز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ساسولو للنقطة 43 في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد إنتر عند النقطة 56 في المركز الثامن بجدول الدوري. 

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وفي نفس الجولة، فاز بولونيا على نظيره بيسكارا بثلاثة أهداف لهدف، على ملعب ريناتو دال.

بدأ بولونيا بالتهديف في الدقيقة الـ8 عن طريق اللاعب ماتيا ديسترة، ليعادل الضيوف النتيجة في الدقيقة 24 عن طريق اللاعب جان كريستوف، ثم عاد بولونيا للتهديف مرة أخرى في الدقيقة 48 من خلال اللاعب فيدريكو دي، ثم عزز النتيجة اللاعب ديسترو بالهدف الثاني له والثالث لبولونيا في الدقيقة 91 من عمر اللقاء. 

ورفع فريق بولونيا رصيده للنقطة 41 محتلًا المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد بيسكارا عند النقطة 14 في المركز الأخير بالدوري.

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التحرير

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