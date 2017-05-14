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«الكالتشيو»| إمبولي يخسر من كالياري.. وباليرميو يفوز رغم الهبوط

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«الكالتشيو»| إمبولي يخسر من كالياري.. وباليرميو يفوز رغم الهبوط «الكالتشيو»| إمبولي يخسر من كالياري.. وباليرميو يفوز رغم الهبوط

التحرير

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فاز فريق باليرمو، على نظيره جنوى، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ 36 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف باليرمو الوحيد اللاعب إندريا ريسبولي، في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد باليرمو لـ23 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد جنوى عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.

يذكر أن باليرمو، هبط للدوري الدرجة الثانية الإيطالي «سيريا ب» بعد تعادله على ملعب كييفو فيرونا، بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة «35» من البطولة.

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وفي نفس الجولة فاز فريق كالياري على نظيره إمبولي بثلاثة أهداف لهدفين.

سجل أهداف فريق كالياري اللاعب ماركو ساو في الدقيقة الـ7، ودييجو فارياس في الدقائق الــ17 و45.

بينما سجل لفريق إمبولي ميها زايك في الدقيقة 79 وماسيمو ماكاروني في الدقيقة 84 قبل نهاية اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق كالياري لـ44 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما يتجمد رصيد فريق إمبولي عند 32 نقطة في المركز السابع عشر من ترتيب جدول الدوري.

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التحرير

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