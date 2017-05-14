«إنت متنفعش وكيل لجنة وإنت إنسان غلاط».. يوم «الخناقات» في «زراعة» البرلمان

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وقعت مشادة كلامية بين النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمسئولين عن مركز البحوث الزراعية، اليوم، الأحد، خلال اجتماع اللجنة، بسبب اتهام النائب المركز وبعض العاملين فيه بأنهم دون المستوى، وأنه لم يقدم شيئًا للزراعة المصرية.

بدأت الواقعة، حينما طالب النائب مجدي ملك، من القائمين عن مركز البحوث بالجدية في العمل وعرض المعوقات التي تمنعهم من القيام بمهام عملهم، وإن كان الأمر يتطلب زيادة الاعتمادات المالية بالموازنة العامة، فعليهم طلب زيادة، وأن اللجنة ستدعمهم في مطلبهم، بهدف النهوض بالمركز ومساعدته على القيام بالدور المطلوب منه.

وعلق علاء عزيز، وكيل مركز البحوث الزراعية، بأن المركز يعمل على نهضة وتطوير الزراعة من خلال الإمكانيات المتاحة سواء المالية أو القوى البشرية، معلنا رفضه الاتهامات أن هناك بعض العاملين دون المستوى.

وقال إن جميع الموجودين على قدر من الكفاءة وأعلن «تحفظى على مصطلح دون المستوى». ليرد النائب مجدى ملك، قائلا: «أؤكد لحضرتك أن هناك بعض العاملين دون المستوى». ليتدخل النائب السيد حسن، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، بأنه ليس من المعقول أن يتم إسناد مهام لمن هم دون المستوى، «ومش عايزين جدل، وأن الهدف زيادة الاعتمادات للنهوض بعمل المركز وليس النيل من العاملين به».

كما وقعت مشادة أخرى بين النائب مجدي ملك والنائب السيد حسن، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع، بسبب طلب الكلمة أكثر من مرة أثناء الاجتماع المخصص لمناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2017/ 2018.

بدأت الواقعة بعد طلب النائب مجدي ملك، الكلمة أكثر من مرة للتعليق على كلمة ممثل وزارة الزراعة عن مركز البحوث الزراعية، وأن المركز لا يقوم بالدور المنوط به وأن الميزانية المخصصة له غير كافية للقيام بدوره.

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وطالب ملك، وزارتي المالية والتخطيط للاستماع لرؤية القائمين على مركز البحوث وتوفير الميزانية اللازمة والاعتمادات المطلوبة للنهوض بقطاع الزراعة، وفي هذه الحالة إن لم يقم المركز بالدور المنوط به سيتم سحب الثقة من الحكومة ككل.

وعلق النائب السيد حسن، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع، قائلا: «كلنا وطنيين ولا نقبل أن يزايد أحد على الثاني، ويوجد الكثير من ممثلي الحكومة لم يتحدثوا بعد، وحضرتك بتتكلم على طول ومينفعش الأسلوب ده والمفروض أن ممثلى الحكومة يقولوا رأيهم وأنت تعلق بعدين مش فى وسط الاجتماع».

ومع إصرار ملك على عرض وجهة نظره، ورفض وكيل اللجنة، قال النائب مجدى ملك: «لأقسم بالله أنت ما تنفع وكيل لجنة»، ليرد السيد حسن قائلا: «أنت إنسان غلاط وبتاع شو إعلامي».

وهدد ملك، بالانسحاب من الاجتماع وتدخل النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة لإقناعه بالعدول عن موقفه، وعاد للاجتماع مرة أخرى، واستأنفت اللجنة اجتماعها.

وطالب النائب عبد الحميد الدمرداش، ممثلى وزارة الزراعة ورؤساء القطاعات المختلفة، بعرض خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والمخصصات المالية التي طلبوها، وما تم اعتماده بشكل فعلي في موازنة 2017/ 2018.

وأضاف الدمرداش، أن وزارة الزراعة من الوزارات التي تقع على عاتقها عديد من المهام، ولا بد من وضع هذا في الاعتبار، معلنا تضامن اللجنة مع مطالب ممثلي القطاعات المختلفة بالوزارة ودعم موقفهم ومطالبة وزارتي المالية والتخطيط بتوفير الاعتمادات اللازمة، ولكن بعد الاطلاع على خطط العمل.