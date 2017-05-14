مُحافظ البحيرة لرئيس مدينة أبو حمص في البرلمان: «مش عايزة أعلي صوتي هنا»

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شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الأحد، أزمة بين مُحافظ البحيرة، نادية عبده، ورئيس مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة بشأن شركة الأسواق المصرية، والموصى بتنفيذ قرار إزالة بشأنها من قبل اللجنة.

في البداية، وجَّه النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، سؤالا لرئيس مدينة أبو حمص بشأن تنفيذ توصية اللجنة حول قرار الإزالة الصادر لشركة الأسواق المصرية لمخالفتها قرار التخصيص، إلا أنه رد عليه بتأكيد أن الأمر في حيز الدراسات الأمنية ومعروض على محافظ البحيرة.

لتفاجأ نادية عبده محافظ البحيرة، أعضاء اللجنة بتوجيه حديثها نحو رئيس مدينة أبو حمص: «لأ مش معروض عليا، وأنا مش عايزة أعلي صوتي هنا، أنا مش عايزة أعلي صوتي هنا».

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وتدخل النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة، وقال إن المسئولين عن أزمة شركة الأسواق المصرية «عصابة ولازم يتم تنفيذ القانون في قرار الإزالة».

وأوضح ممثل وزارة الداخلية، أن مدير الأمن بالمحافظة سيتخذ قرارًا بشأن هذا الأمر في القريب العاجل، وسنبلغ المحافظة بذلك.

يشار إلى أن أزمة شركة الأسواق المصرية بمحافظة البحيرة، متعلقة بأرض السوق بمدينة أبو حمص، بعدم استغلالها كسوق يومي، حيث تبلغ مساحتها ستة أفدنة تم تخصيصها بسعر 49 قرشًا للمتر لصالح شركة الأسواق المصرية، والشركة الآن لا تستغلها لغرض السوق وتسعى لبيعها وتترك الباعة في الشوارع الرئيسية لإشغالها وعدم استغلال المساحة في وسط مدينة أبو حمص.