نائب بـ«الإدارة المحلية» يحذّر من عودة ظاهرة «الجراكن» في البحيرة

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ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة أمل زكريا، بشأن تدني خدمات الصرف الصحي بقرى محافظة البحيرة، خاصة قرية بركة غطاس وقرية الطود، وتدني خدمات شركة مياه الشرب وشركة الكهرباء، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الهادي بعجر، بشأن توقف العمل في مشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة بدر.

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وقال ماهر السيد، ممثل وزارة الإسكان، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، الأحد، بحضور نادية عبده محافظة البحيرة، إنه سيتقدم بجدول زمني للجنة خلال أسبوع بشأن مشروعات الصرف الصحي والمياه المتوقفة في محافظة البحيرة، لافتا إلى أن إشكالية كفر الدوار في الصرف الصحي، ترجع إلى أن شبكة الصرف كانت قديمة للغاية، وتم العمل على إحلالها وتجديدها، وقريبًا الانتهاء منها، بينما حذر النائب محمد صلاح خليفة، من عودة ظاهرة الجراكن ونقص المياه، مع اقتراب شهر رمضان.