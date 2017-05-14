أخبار عاجلة

مساء dmc - فتاة بقرية سيف النصر تستغيث على الهواء "فرحي في العيد ومجبتش الأدوات الكهربائية" -
مساء dmc - مؤسسسة مصر الخير تتدخل لإنقاذ قرية سيف النصر التي تعاني من الفقر والمرض -
مساء الأنوار: ما هي أسباب تعادل الأهلي أمام زناكو الزامبي في بداية مشوار دوري ابطال افريقيا؟ -
«الكالتشيو».. صلاح يصنع هدفًا في فوز روما على يوفينتوس بثلاثية -
مساء dmc - تصريحات محافظ الإسكندرية حول قرية سيف النصر التي تعاني من الفقر والمرض -
مساء dmc - قرية سيف النصر بالأسكندرية .. تعاني من الفقر والمرض -
نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين -
مساء dmc - تعليق الحاج / حمام على الحديث مع الرئيس السيسي اليوم وسبب إنفعاله -
الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية -
مساء dmc - النائب / مجدي ملك: تصريحات الرئيس تصيب الهدف وتشفي جروح الموجودة في عمق الوطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

نائب بـ«الإدارة المحلية» يحذّر من عودة ظاهرة «الجراكن» في البحيرة

Google+ Print
نائب بـ«الإدارة المحلية» يحذّر من عودة ظاهرة «الجراكن» في البحيرة نائب بـ«الإدارة المحلية» يحذّر من عودة ظاهرة «الجراكن» في البحيرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة أمل زكريا، بشأن تدني خدمات الصرف الصحي بقرى محافظة البحيرة، خاصة قرية بركة غطاس وقرية الطود، وتدني خدمات شركة مياه الشرب وشركة الكهرباء، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الهادي بعجر، بشأن توقف العمل في مشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة بدر.

شاهد أيضا

وقال ماهر السيد، ممثل وزارة الإسكان، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، الأحد، بحضور نادية عبده محافظة البحيرة، إنه سيتقدم بجدول زمني للجنة خلال أسبوع بشأن مشروعات الصرف الصحي والمياه المتوقفة في محافظة البحيرة، لافتا إلى أن إشكالية كفر الدوار في الصرف الصحي، ترجع إلى أن الصرف كانت قديمة للغاية، وتم العمل على إحلالها وتجديدها، وقريبًا الانتهاء منها، بينما حذر النائب محمد صلاح خليفة، من عودة ظاهرة الجراكن ونقص المياه، مع اقتراب شهر رمضان. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار شبكة شدوي الحضري وكهربا ..العلبة فقط بـ 1200 جنيه.. صور

أسعار شبكة شدوي الحضري وكهربا ..العلبة فقط بـ 1200 جنيه.. صور

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. الشبكة في مصر ثقافة تختلف من طبقة لأخرى

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. الشبكة في مصر ثقافة تختلف من طبقة لأخرى

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. أحدث صيحات الموضة في المجوهرات والشبكة

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. أحدث صيحات الموضة في المجوهرات والشبكة

مساء dmc - رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: النيابة تطعن على أحكام الإعدام للاطمئنان للأحكام

مساء dmc - رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: النيابة تطعن على أحكام الإعدام للاطمئنان للأحكام