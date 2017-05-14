رئيسة «سياحة» البرلمان تشيد باعتماد «المالية» 120 مليون جنيه للإسكندرية

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أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب باعتماد وزارة المالية مبلغ 120 مليون جنيه لسرعة استكمال منشآت وتطوير المتحف الروماني بمحافظة الإسكندرية لسرعة افتتاحه أمام حركة السياحة والرحلات والبدء فى رصف طرق المطاروفتح المتحف البحري قريبا.

وأضافت، في بيان، اليوم، الأحد، أن لجنتي السياحة والإعلام، بمجلس النواب طالبتا الحكومة خلال زيارة اللجنتين للمواقع السياحية والأثرية والمتاحف ومطار برج العرب الدولي بالإسكندرية بالعمل على إزالة جميع المعوقات التي تعترض جذب السياحة لعروس البحر المتوسط.

وأوضحت أن لجنة السياحة أوشكت على الانتهاء من تقريرها لرفعه إلى هيئة مكتب البرلمان، لتحديد موعد مناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، مشيدة باستجابة وزارة المالية لتوصيات اللجنة قبل طرح تقريرها للنقاش العام داخل البرلمان.

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وأشارت إلى أن التقرير يتضمن مجموعة مهمة من التوصيات والاقتراحات التي تكفل القضاء على المشكلات الخاصة بقطاعات السياحة والآثار والطيران بمحافظة الإسكندرية خاصة ما يتعلق بالتراجع الحاد في حركة السياحة الوافدة لمحافظة الإسكندرية.

وأضافت أنه على سبيل المثال كان يزور قلعة قايتباي قبل ثورة 25 يناير عام 2011 أكثر من 168 ألفًا من السائحين الأجانب والمصريين، وتدنى الرقم ليصل حاليا إلى 17 ألفا فقط سنويًا، ولذلك طالبت اللجنة في تقريرها من الحكومة إعطاء أولوية قصوى للنهوض وتطوير قلعة قايتباي والمنطقة المحيطة به.