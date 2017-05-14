أخبار عاجلة

مساء dmc - فتاة بقرية سيف النصر تستغيث على الهواء "فرحي في العيد ومجبتش الأدوات الكهربائية" -
مساء dmc - مؤسسسة مصر الخير تتدخل لإنقاذ قرية سيف النصر التي تعاني من الفقر والمرض -
مساء الأنوار: ما هي أسباب تعادل الأهلي أمام زناكو الزامبي في بداية مشوار دوري ابطال افريقيا؟ -
«الكالتشيو».. صلاح يصنع هدفًا في فوز روما على يوفينتوس بثلاثية -
مساء dmc - تصريحات محافظ الإسكندرية حول قرية سيف النصر التي تعاني من الفقر والمرض -
مساء dmc - قرية سيف النصر بالأسكندرية .. تعاني من الفقر والمرض -
نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين -
مساء dmc - تعليق الحاج / حمام على الحديث مع الرئيس السيسي اليوم وسبب إنفعاله -
الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية -
مساء dmc - النائب / مجدي ملك: تصريحات الرئيس تصيب الهدف وتشفي جروح الموجودة في عمق الوطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيسة «سياحة» البرلمان تشيد باعتماد «المالية» 120 مليون جنيه للإسكندرية

Google+ Print
رئيسة «سياحة» البرلمان تشيد باعتماد «المالية» 120 مليون جنيه للإسكندرية رئيسة «سياحة» البرلمان تشيد باعتماد «المالية» 120 مليون جنيه للإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب باعتماد وزارة المالية مبلغ 120 مليون جنيه لسرعة استكمال منشآت وتطوير المتحف الروماني بمحافظة الإسكندرية لسرعة افتتاحه أمام حركة السياحة والرحلات والبدء فى رصف طرق المطاروفتح المتحف البحري قريبا.

وأضافت، في بيان، اليوم، الأحد، أن لجنتي السياحة والإعلام، بمجلس النواب طالبتا خلال زيارة اللجنتين للمواقع السياحية والأثرية والمتاحف ومطار برج العرب الدولي بالإسكندرية بالعمل على إزالة جميع المعوقات التي تعترض جذب السياحة لعروس البحر المتوسط.

وأوضحت أن لجنة السياحة أوشكت على الانتهاء من تقريرها لرفعه إلى هيئة مكتب البرلمان، لتحديد موعد مناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، مشيدة باستجابة وزارة المالية لتوصيات اللجنة قبل طرح تقريرها للنقاش العام داخل البرلمان.

شاهد أيضا

وأشارت إلى أن التقرير يتضمن مجموعة مهمة من التوصيات والاقتراحات التي تكفل القضاء على المشكلات الخاصة بقطاعات السياحة والآثار والطيران بمحافظة الإسكندرية خاصة ما يتعلق بالتراجع الحاد في حركة السياحة الوافدة لمحافظة الإسكندرية.

وأضافت أنه على سبيل المثال كان يزور قلعة قايتباي قبل ثورة 25 يناير عام 2011 أكثر من 168 ألفًا من السائحين الأجانب والمصريين، وتدنى الرقم ليصل حاليا إلى 17 ألفا فقط سنويًا، ولذلك طالبت اللجنة في تقريرها من الحكومة إعطاء أولوية قصوى للنهوض وتطوير قلعة قايتباي والمنطقة المحيطة به.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| موسى: «السيسي اتخنق من الحكومة.. التعديل الوزاري بعد العيد»

فيديو| موسى: «السيسي اتخنق من الحكومة.. التعديل الوزاري بعد العيد»

وكيل «رياضة البرلمان»: الحكومة حصرت المشكلات الأساسية وتقوم بحلها

وكيل «رياضة البرلمان»: الحكومة حصرت المشكلات الأساسية وتقوم بحلها

آخرها «تغيير العملة».. 3 أبواب توصل الحكومة لـ«فلوس تحت البلاطة»

آخرها «تغيير العملة».. 3 أبواب توصل الحكومة لـ«فلوس تحت البلاطة»

السجيني ينتقد قرار الحكومة بشأن التصرف في أراضي الدولة

السجيني ينتقد قرار الحكومة بشأن التصرف في أراضي الدولة