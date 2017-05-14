السجيني يتهم وزارة الزراعة بإهدار المليارات في تقنين أراضي وضع اليد

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تحفظ النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ممثلي وزارة الزراعة، خلال اجتماع، اليوم، الأحد، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافي، بشأن أوضاع أراضي الدولة بنطاق مدينة وادي النطرون و«قيام محافظة البحيرة بإهدار المال العام».

وأوضح السجيني، أن وزارة الزراعة تسببت في «إهدار مليارات الجنيهات على الدولة المصرية، طوال الفترة الماضية، بسبب إجراءاتها في تقنين وضع اليد»، مضيفًا أن هناك حالات وضع يد جادة وأخرى غير جادة و«عندما نذهب إلى وزارة الزراعة فإننا نعاني»، مشيرًا إلى أن هناك ازداوجية بين محافظة البحيرة وهيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في شأن المشكلة التي أثارها النائب عصام الصافي، موضحًا أن هناك تضاربًا واضحًا، والمواطن يعاني.

ولفت إلى أن «من يعتقد أنه حضر إلى لجنة برلمانية لكي يقول بيان ويمشي فهو مخطئ، نحن هنا للوصول إلى حلول، المواطن ينتظر الحلول، وأنا مش موظف ولا أتعامل بهذا المنطق ولا أضيع من وقتي 5 دقائق دون إنتاج».

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وقال النائب عصام الصافي، إن هناك إهدارًا للمال العام بمحافظة البحيرة، بسبب أزمة موقف مسئولي محافظة البحيرة من المنتفعين بالأراضي الزراعية التابعة لهيئة التنمية الزراعية بوادي النطرون بالبحيرة.

وأوضح أنه لا يعقل أن المواطنين من واضعي اليد يسددون ثمن الأرض لهيئة التنمية الزراعية، ثم تطالبهم محافظة البحيرة بترك الأرض وعرضها في مزادات علنية دون وجه حق، مطالبًا بتشكيل لجنة لدراسة تلك الحالات الخاصة بمساحة ٥٥ ألف فدان بوادي النطرون.

من جانبها قالت نادية عبده، محافظ البحيرة، إن المحافظة لا تهدر المال العام، بل تحافظ عليه، بدليل تمسكها بحقها في ولايتها على تلك الأرض، موضحة أن الأمر تمت إحالته إلى لجنة استرداد الأراضي برئاسة إبراهيم محلب.