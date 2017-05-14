صور| تشييع جثمان «شهيد العريش» بكفر الشيخ

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كتب:- عمرو الشامي

شيع آلاف من أهالي مركز فوة بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، جثمان الملازم أول أحمد نصر الله، الضابط بالقوات المسلحة، الذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في مدرعة كان يستقلها بمنطقة الشيخ زويد بالعريش، أثناء عودته من "النوبتجية".

تقدم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، المشيعين برفقة العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، إبرهيم الفار، رئيس مركز ومدينة فوة، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشعبية والتنفيذية.

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ردد المشيعون هتافات منددة بالإرهاب ومؤيدة للجيش والشرطة، أثناء تشييع جثمان الشهيد.

يذكر أن الشهيد خريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، شعبة الهندسة النووية، وضابط بقوة اللواء 309 إزالة ألغام، ويقيم بمدينة فوه.









