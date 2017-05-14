فيديو| السيسي يفتتح كوبري نجع حمادي ومحطة أسوان بعد تطويرها

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي 20 مشروعًا للنقل والمواصلات في محافظات الصعيد، ومنها كوبري نجع حمادي بطول 500 متر، وعرض 8.5 م وارتفاع 6 أمتار، لتسيير الحركة المرورية وإلغاء التقاطع السطحي مع كوبري النيل، وتأمين عبور المزلقانات الأكثر خطورة، بالإضافة إلى كوبري طهطا على السكة الحديد، وذلك بعد انتهاء أعمال التشطيبات النهائية والتخطيط وتركيب العلامات المرورية والإرشادية بتلك المشروعات التي تمثل نقلة كبيرة لمحافظة سوهاج على طريق التنمية الشاملة.

وشهد السيسي رفع كفاءة وتطوير محطة سكة حديد أسوان، والبدء في تنفيذ أعمال التطوير لاستعادة كفاءة المحطة، حيث اشتمل المبنى على المدخل الرئيسي للمحطة، ومدخلين فرعيين، وصالة للركاب وقاعة لكبار الزوار، وتطوير أرصفة ومظلات الركاب بإجمالي 3 أرصفة، و6 مظلات، ومنطقة للاستراحات، ومبنى إدارة المحطة، بالإضافة إلى نقل جميع الشبكات والمرافق داخل الأرصفة، وتطوير أسوار المحطة.

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كما تم تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير المنشأت الإدارية والسكنية والفنية بالمحطة لتشتمل على أعمال رفع المخلفات وإزالة المباني المخالفة، وتطوير مبنى قائم بحالة إنشائية جديدة، وإنشاء مبنيين جديدين كل منهم على مساحة 450 مترا مربع، يشتمل على جميع المرافق الإدارية.

وشهد الرئيس أيضاً افتتاح مشروع إنشاء بنية أساسية لاستصلاح مساحة 21 ألف فدان بمنطقة الفرافرة عبر الفيديو كونفرانس.