تفعيل النظام الجديد لمواعيد العمل الحكومي بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

بدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تطبيق نظام مواعيد العمل الحكومي الجديد، والذي يبدأ من الساعة السابعة صباحًا وإلى الواحدة ظهرًا.

وأكد مسؤول الإعلام في مكتب محافظ الوادي الجديد علي ميصر، في بيان صحفي، أن التعديل الجديد أقره محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، بعد إجراء استفتاء محلي بين العاملين في مختلف قطاعات المحافظة، والذي وافقت عليه نسبة 92 %.

وكان المحافظ شدد على ضرورة تفعيل نظام البصمة الإلكترونية، للتوقيع في مواعيد الحضور والانصراف، ضمانًا لانتظام سير العمل، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.​