الرئيس يفتتح محور كوبري جرجا في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، محور كوبرى جرجا على النيل جنوبي سوهاج، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وإنجاز المشروعات التنموية المهمة، وذلك عبر "الفيديو كونفرانس".

ونُفذ مشروع محور كوبرى جرجا على النيل، بطول 10 كيلو متر وعرض 21 مترًا، بنظام الاتجاهين، بتكلفة 497,5 مليون جنيه، ويمثل شريان حيوي لمراكز جنوب المحافظة؛ إذ يربط محاور الطرق الرئيسية بالصعيد شرق وغرب النيل.

ويربط المحور بين طرق: "القاهرة - أسوان" الزراعي شرق النيل، و"سوهاج - البحر الأحمر"، و"القاهرة - أسوان" الزراعي غرب النيل. كما يساهم أيضًا في ربط مدينة دار السلام شرق النيل بمدينة جرجا غرب النيل، وربط مدن غرب النيل بطريق "الصعيد - البحر الأحمر، ما يوفر الوقت والمجهود على السائقين ويدعم عمليات التبادل التجارى والنقل بين مراكز المحافظة الجنوبية والمحافظات المجاورة.