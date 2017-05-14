رسميًا.. هال سيتي يهبط إلى دوري الدرجة الأولى

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هبط هال سيتي، رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، عقب خسارته من كريستال بالاس برباعية نظيفة، لحساب الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، ليلحق بميدلزبره وسندرلاند.

افتتح كريستال بالاس الأهداف مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة الثالثة عبر ويلفريد زاها، ومن ثم عزز كريستيان بينتيكي من تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 35، وأضاف لوكا ميليفوييفيتش الهدف الثالث في الدقيق 85، واختتم فان أنهولت مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع.

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وتجمد رصيد هال سيتي، عند النقطة 34 في المركز الـ18 وبفارق 4 نقاط عن سوانزي سيتي صاحب المركز الـ17 قبل جولة واحدة من نهاية الدوري، بينما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى النقطة 41 في المركز الـ13.