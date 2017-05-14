ضبط عصابة لسرقة السيارات وبحوزتهم بندقيتين وربع كيلو هيروين في الصف

كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمركز الصف، جنوب المحافظة.

وردت معلومات للعقيد محمد حامد، مفتش مباحث شرق الجيزة، أن 6 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة سيارات النقل تحت تهديد السلاح.

وتمكن العميد محمود شوقي، مأمور قسم الصف، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة بالطريق الدولي، وبحوزتهم بندقيتين آليتين، و250 جرام هيروين.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.