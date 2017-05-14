أخبار عاجلة

مساء dmc - فتاة بقرية سيف النصر تستغيث على الهواء "فرحي في العيد ومجبتش الأدوات الكهربائية" -
مساء dmc - مؤسسسة مصر الخير تتدخل لإنقاذ قرية سيف النصر التي تعاني من الفقر والمرض -
مساء الأنوار: ما هي أسباب تعادل الأهلي أمام زناكو الزامبي في بداية مشوار دوري ابطال افريقيا؟ -
«الكالتشيو».. صلاح يصنع هدفًا في فوز روما على يوفينتوس بثلاثية -
مساء dmc - تصريحات محافظ الإسكندرية حول قرية سيف النصر التي تعاني من الفقر والمرض -
مساء dmc - قرية سيف النصر بالأسكندرية .. تعاني من الفقر والمرض -
نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين -
مساء dmc - تعليق الحاج / حمام على الحديث مع الرئيس السيسي اليوم وسبب إنفعاله -
الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية -
مساء dmc - النائب / مجدي ملك: تصريحات الرئيس تصيب الهدف وتشفي جروح الموجودة في عمق الوطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط عصابة لسرقة السيارات وبحوزتهم بندقيتين وربع كيلو هيروين في الصف

Google+ Print
ضبط عصابة لسرقة السيارات وبحوزتهم بندقيتين وربع كيلو هيروين في الصف ضبط عصابة لسرقة السيارات وبحوزتهم بندقيتين وربع كيلو هيروين في الصف

مصراوي Masrawy

سرقة سيارة - ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمركز الصف، جنوب المحافظة.

وردت معلومات للعقيد محمد حامد، مفتش مباحث شرق الجيزة، أن 6 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة سيارات النقل تحت تهديد السلاح.

وتمكن العميد محمود شوقي، مأمور قسم الصف، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة بالطريق الدولي، وبحوزتهم بندقيتين آليتين، و250 جرام هيروين.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين

نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين

الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية

الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية

نجوم النادي الاهلي في عزاء شقيق حسام عاشور

نجوم النادي الاهلي في عزاء شقيق حسام عاشور

موجز أخبار مصراوي 14/5/2017

موجز أخبار مصراوي 14/5/2017