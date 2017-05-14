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بعد سرقة 1926 كراسة إجابة.. النيابة تُحقق مع عاملَين بمعهد أزهري في كفر الشيخ

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بعد سرقة 1926 كراسة إجابة.. النيابة تُحقق مع عاملَين بمعهد أزهري في كفر الشيخ بعد سرقة 1926 كراسة إجابة.. النيابة تُحقق مع عاملَين بمعهد أزهري في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار: 

بدأت نيابة قلين بكفر الشيخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد فياض، مدير النيابة تحقيقات موسعة، مع عاملين اثنين بمعهد قرية قزمان الثانوي الأزهري، على خلفية سرقة أوراق إجابات امتحانات المرحلتين الأولى والثانية الثانوية من كنترول المعهد.

وأكدت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، ومركز شرطة قلين، تلقيا بلاغًا من محمد كمال عبد الرحمن، شيخ معهد قرية قزمان الثانوي الأزهري، يفيد باكتشافه سرقة أوراق إجابات امتحانات بمرحلة النقل الثانوي بالمعهد من غرفة الكنترول.

وكشف مصدر أمنى بمديرية أمن كفر الشيخ، عن انتقال قوة من مركز شرطة قلين، إلى المعهد عقب تلقي البلاغ بالقرية المذكورة، لمعاينة المعهد، وغرفة كنترول الامتحانات، وتبين وجود كسر في قفل باب غرفة الكنترول، وتبعثر بمحتويات الغرفة.

وأوضح المصدر الأمني، أنه بعد حصر الكنترول، تبين اختفاء ١٩٢٦ ورقة إجابة، تخص ١٠٧ طلاب، جميعهم من المرحلتين الأولى والثانية الثانوية، مشيرًا إلى متابعة ما ستُسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.

من جانبه، رفض الشيخ أشرف النجار، مدير عام منطقة كفر الشيخ الأزهرية، التعليق على هذه الواقعة، خلال تواصل "مصراوي" معه، مؤكدًا أن تلك الواقعة، محل تحقيقات لدى الشرطة والنيابة العامة الآن.

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