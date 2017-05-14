محافظ السويس يتفقد أعمال إنشاءات المدارس الجديدة بالقطاع الريفي

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، اليوم الأحد، أعمال التوسعات بالمدارس في القطاع الريفي شمال المحافظة، والمدارس الجديدة التي يجري إنشاؤها وستنضم للخدمة التعليمية مع العام الدراسي المقبل.

وتابع اللواء أحمد حامد، في جولته، أعمال إنشاءات مدرسة الشهيد أحمد حمدي، والتي تضم 11 فصلاً، ومدرسة الشهيد صلاح أبو شكيو الابتدائية بقرية الشلوفة، بسعة 9 فصول.

ووجه محافظ السويس، مدير عام التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية لفرع السويس، بإجراء دراسة سريعة للمدارس المحرومة من مبنى للتعليم الأساسي بالقطاع الريفي، لتوفير جهد وعناء التنقل لمدارس بقرى أخرى بالقطاع أو خارجه.

كما تفقد اللواء أحمد حامد، أعمال رصف وتطوير مدخل قرية الشلوفة من اتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي، بطول 2,3 كم، وطالب بسرعة الانتهاء من الأعمال قبل قدوم شهر رمضان، لتسهيل حركة مرور القاطنين بالقطاع.