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محافظ الدقهلية: منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (1)محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (1)

محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (2)محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (2)

محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (3)محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (3)

محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (4)محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (4)

محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (5)محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (5)

محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (6)محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (6)

محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (7)محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (7)

محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (8)محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (8)

محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (9)محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (9)

محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (10)محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (10)

محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (11)محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (11)

محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (12)محافظ الدقهلية منع التعديات على أملاك الدولة واستغلالها في مشروعات خدمية (12)

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أن المحافظة تسعى جاهدةً، بالتعاون مع كافه الأجهزة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ونواب البرلمان، لتنفيذ خطه متكاملة لتحديد الاستغلال الأمثل لكافه الأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، بإقامه مشروعات خدميه وتنموية.

وأضاف الشعراوي، أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، تؤكد ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة ومنع وقوع أي تعديات، واستغلالها بما يعود بالصالح العام على المواطنين.

واشار محافظ الدقهلية، إلى أن من تلك المشروعات، إقامة موقف عمومي متطور لسيارات الميكروباص للمراكز بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها محافظ الدقهلية، بحضور العقيد ممدوح الحصي، مدير الادارة العامة لمرور الدقهلية، وأعضاء مجلس النواب، للمعاينة على الطبيعة لعددٍ من قطع الأراضي الفضاء بأنحاء وأطراف مدينه المنصورة، والطرق الرئيسية "طلخا- جمصة - سندوب- المقلب القديم للقمامة".

ووجه المحافظ، بسرعة إعداد تقارير تلك الأراضي من قِبل الإدارة العامة، للمتابعة ورصد الموقف القانوني وتبعية كل قطعه منها، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

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