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اتجاه لتسجيل "القاهرة التراثية" في قائمة اليونسكو العالمية - صور

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مصراوي Masrawy

كتبت- ندى الخولي:

قالت ريهام العرام، مدير عام إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، وعضو اللجنة القومية لحماية القاهرة التراثية، التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، نائب رئيس الجمهورية، تسير على قدم وساق من أجل الحفاظ على كل ما أنجزته الهيئات والوزارات المعنية في قلب القاهرة التاريخية.

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كان الرئيس عبد الفتاح ، قد أصدر قرارا جمهوريا في ديسمبر من العام الماضي، حمل رقم 604 لسنة 2016 بتشكيل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

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وتضم في عضويتها كل من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور محمود عبد الله، الخبير في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.

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وأضافت العرام، في حوار مع "مصراوي"، أن اللجنة القومية لحماية القاهرة التراثية، تضع على رأس أولوياتها تسجيل القاهرة التراثية، في قائمة التراث العالمي، والتسويق والترويج للقاهرة التراثية.

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وقالت العرام "لدينا برامج متكاملة للتسويق والترويج، بدأت بتنظيم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الثقافة، مهرجان الطبول بشارع المعز خلال الفترة الماضية، وتستمر الفعاليات الثقافية والترفيهية خلال الفترة القادمة وحتى طوال شهر رمضان، من خلال تنظيم أنشطة ورحلات مجانية".

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وأعلنت العرام، أن المحافظة من المقرر أن تسلم شارع المعز بعد تطويره وتأهيله بشكل كامل، قبل حلول شهر رمضان.

وأكدت مدير عام إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، أن اللجنة تعمل حاليا على تطوير مناطق الدرب الأحمر، وحي الخليفة، والسيدة زينب، فضلا عن استمرار العمل في منطقة وسط البلد، وذلك بالتعاون مع استشاريين بالبنك الأوروبي تكفلوا بإعداد الدراسات اللازمة لتطوير تلك المناطق.

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وقالت العرام إن استراتيجية اللجنة حاليا لا تقتصر على التطوير والتأهيل الخارجي فقط، بل أيضا في التطوير الداخلي للمباني المطورة، مشيرة إلى أن ضمان استمرارية التطوير والحفاظ على ما تم إنجازه، يتم من خلال تشكيل مجالس إدارات واتحادات شاغلين في كل منطقة أو مبنى خضع للتطوير، بالتعاون مع شركة للتأمين.

وأشارت العرام إلى نجاح تجربة اتحاد الشاغلين في شارع الألفي بإشراف من رئاسة الحي.

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مصراوي Masrawy

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