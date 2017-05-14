رئيس «الإدارة المحلية» يطالب بزيادة مخصصات شرطة المرافق

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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك أهمية لزيادة المخصصات المالية لقطاعات الشرطة المتخصصة خلال العام المالي 2017/ 2018 خاصة المعنية بشئون المرافق والمرور، بشرط إعادة هيكلة الموارد البشرية ودعم التقنيات.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم، الأحد، «أننا نؤمن بأن الشرطة المتخصصة هي الذراع الرئيسي لإعادة هيبة الدولة وضبط الشارع».

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يشار إلى أن اجتماع اللجنة اليوم، كان مخصصا لمناقشة 17 طلب إحاطة عن التعدي على أراضي الدولة، وخلاله استعرض اللواء فتح الله حسني ممثل وزارة الداخلية حجم الإزلات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.