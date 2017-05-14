«أسبرين الأطفال».. أفضل الطرق للوقاية من سرطان الثدي

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كشفت دراسة طبية حديثة أن "أسبرين الأطفال" قد يسهم في تقليل فرص إصابة المرأة بسرطان الثدى، كما يعزز قدرتها على مقاومة أمراض القلب بشكل عام.

وبحسب موقع "رومبر"، فإن الدراسة الطبية أكدت أن تناول الأسبرين لمدة 3 مرات أسبوعيًّا يمكن أن يسهم في الوقاية من أنواع مختلفة لمرض السرطان مثل الكولون والبروستاتا وغيرها.

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وأشارت الدراسة، التي قامت بتحليل تأثيرات أسبرين الأطفال على ما يزيد عن 57 ألف امرأة، إلى أن الجينات هي فقط التي تستطيع إحداث خلل في نتائج الدراسة، لافتة إلى أن وجود بعض حالات الإصابة بسرطان الثدي لدى العائلة قد يُبطل الآثار الطبية للأسبرين.