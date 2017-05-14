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هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة معتمرة جزائرية

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هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة معتمرة جزائرية هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة معتمرة جزائرية

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

هبطت طائرة سعودية قادمة من جدة في طريقها إلى الجزائر اضطراريا بمطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، بسبب تعرض معتمرة جزائرية الجنسية لوعكة صحية أثناء الرحلة.

وقالت مصادر طبية بالمطار، إنه أثناء عبور رحلة الخطوط رقم 2710 الأجواء المصرية، قادمة من جدة فى طريقها إلى الجزائر، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكبة الجزائرية "مريم بوكراع" 83 عاما.

على الفور قام قائد الطائرة بإبلاغ برج المراقبة للهبوط بمطار القاهرة الدولي، وتم السماح له بالهبوط علي موقع 208، واستدعاء سيارة اسعاف وطاقم طبي تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار ، وصعد الطبيب للطائرة وتم عمل الإسعافات الأولية.

تم نقل السيدة بسيارة إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مدير الإسعاف الي مستشفي هليوبوليس لتلقي العلاج.

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