ضبط حداد اتخذ ورشته وكرًا لتصنيع الأسلحة النارية في كرداسة

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث كرداسة، اليوم الأحد، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتمكنت المأمورية بقيادة العميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، والعقيد هاني الفقي، مفتش مباحث القطاع، من ضبط حداد، عُثر بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد آخر قيد التصنيع، والأدوات المستخدمة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقين مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.