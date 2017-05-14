وزير الرياضة يستقبل رئيس اتحاد الطائرة لمناقشة ملف الدوري العالمي

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استقبل المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، فؤاد عبدالسلام، رئيس وأعضاء الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

تناول اللقاء مناقشة الملف الخاص بالدوري العالمي للكرة الطائرة، ومشاركة مصر في عدة بطولات، منها بطولة العالم تحت 21 سنة التي ستقام في تركيا بتاريخ 30 مايو الجاري، والتشيك خلال الفترة من 21 يونيو - 3 يوليو 2017، وكذلك بطولة العالم تحت 20 سنة والتي ستقام بالمكسيك خلال الفترة من 12 - 23 أغسطس 2017، وبطولة العالم تحت 23 سنة والتي سيشارك فيها منتخب مصر للسيدات بسولفينيا، وبطولة العالم بالبحرين تحت 19 سنة.

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حضر اللقاء الدكتور علاء مشرف رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.