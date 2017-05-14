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الداخلية: 90% من "تكاتك مصر" بدون سندات ملكية وزاد تهريبها في عهد الإخوان

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الداخلية: 90% من "تكاتك مصر" بدون سندات ملكية وزاد تهريبها في عهد الإخوان الداخلية: 90% من "تكاتك مصر" بدون سندات ملكية وزاد تهريبها في عهد الإخوان

مصراوي Masrawy

وزارة الداخلية

كتب- أحمد علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الوضع العشوائي للتوك توك لا يجوز الصمت عليه، خاصة أن تجاوزاته كثيرة، والعاملين عليه صغار السن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأحد، مؤكدًا أن قانون المرور القائم ينظيم إجراءات ترخيص التوك توك، إلا أن المحليات لاتزال غير قادرة على تنفيذ هذا القانون، مشيرًا إلى أن الوضع عشوائي ولابد من احترام وتنفيذ القانون.

من جانبه، قال اللواء ألبير إدورد، ممثل وزارة الداخلية، إن التوك توك دخل لمصر في غفله من الزمن، والقانون الحالي ينظم إجراءات الترخيص، ولكن التحدي الكبير الذي يواجه الجميع هو أن قطاع كبير من الدراجات البخارية والتكاتك ليس لها أي سندات ملكية، قائلًا: "90% من تكاتك بدون سندات ملكية وزاد تهريبها بعهد الإخوان".

ولفت "إدورد" إلى أن الداخلية تتعامل مع المخالفات بالمصادرة والتحفظ عليها، مشيرًا إلى أنه من السهل أن يتم ضبط جميع التكاتك من الشارع المصري، لكن لن نستيطع التصرف فيهم خاصة أنه لا يوجد أى مستندات ملكية لهم قائلا:" أكثر سائقى التوكنوك متسربين من التعليم ".

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