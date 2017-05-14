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مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ نحو 26 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

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مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ نحو 26 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ نحو 26 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

وزارة الداخلية

كتب - علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت نتائج الحملة، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 25 ألفا و724 حكما قضائيا متنوعا، شملت تنفيذ 199 حكما جنائيا، و9 آلاف و802 حكم حبس جزئي، وألفا و605 أحكام حبس مستأنف، و10 آلاف و995 حكم غرامة، و3 آلاف و123 حكم مخالفة.

واتخذت أجهزة الأمن جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

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