لمخالفته التعليمات.. إعفاء رئيس لجنة للإعدادية في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلنت سهام يوسف عبد الله، وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، استبدال رئيس لجنة مدرسة نزلة الزاوية بإدارة ببا التعليمية، لموافقته بدخول السيارات والدراجات البخارية داخل المدرسة، إلى جانب وضع طلاب المنازل في لجنة واحدة، وتعيين آخر بدلاً منه.

وأكدت "يوسف"، على هامش تفقدها لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة صفط النور التابعة لإدارة الفشن، ولجنة مدرسة نزلة الزاوية الإعدادية التابعة لإدارة ببا التعليمية، اليوم الأحد، على توفير الجو المناسب للطلاب، والعمل على توفير سبل الراحة والهدوء داخل اللجان، مع ضرورة الالتزام بمواعيد توزيع ورق الإجابة والأسئلة حرصًا على وقت الطلاب.

وتفقدت وكيلة مديرية التربية والتعليم ببني سويف، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير درجات الشهادة الابتدائية بمدرسة طه حسين للاطمئنان على سير العمل.

كان 43 ألفًا و535 طالبًا وطالبةً، أدوا، اليوم الأحد، امتحان الشهادة الإعدادية في مادتي اللغة الانجليزية والتربية الفنية.