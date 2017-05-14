لإدمانه المخدرات.. عاطل يطعن والدته بالوجه والرقبة في الشرقية

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أخبار المالية تنفي اتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المصرية

اسلاميات تعرف على حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان

أخبار تحليل - رغم إشادة الصندوق.. صادرات مصر لم تخرج من دائرة ما قبل التعويم

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