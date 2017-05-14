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بالصور والفيديو.. حقيقة قميص ريال مدريد الذي صممه شاب عربي

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مصراوي Masrawy

كتب - هشام عواض:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام، أخبارًا حول فوز شاب يمني على المركز الأول في المسابقة الرسمية الدولية التي أجرتها شركة "أديداس" العالمية لتصميم زي فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم للموسم المقبل.

وزُعم أن تصميم تقدم به الشاب اليمني محمد حسين عبد القوي، سيرتديه لاعبو نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل، لتكون قمصانهم من تصميم الشاب اليمني وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وهذا ما نشره الشاب محمد حسين، وأرفق صورة هي نشرت من قبل في موقع "footyheadlines" الرياضي، في يوم مارس الماضي، وقال الموقع إنه من المتوقع أن تصدر ريال مدريد هذا القميص في يوليو 2017، دون الإشارة عن اسم المصمم.

الصورة في موقع


وبالبحث حول هذا القميص فقد تبين أنه قد نشره حساب على تويتر يسمى "Franco Carabajal‏"، بتاريخ 1 ديسمبر 2016، وهذا ما أكده أيضًا شاب يمني يُدعى نادر الكينعي وهو مصمم مواقع، وقد قام بصُنع مقطع ونشره على "يوتيوب" وضح فيه ما قال عنه إنه "فضيحة إعلامية جديدة وكبيرة".

صورة نشرها حساب
وأن الشاب قام بنشر خبر أنه حصل على المركز الأول في المسابقة، إلا أن الحقيقة أنه حصل على أعلى تقييم لكن هذا لا يعني أنه قد فاز بالمسابقة، كما أنه خالف قواعد المسابقة بعدم نشر أي تصميم إو إيحاء بالتصميم الذي مشارك به.

الشاب يقول إنه حصل على المركز الأول

 


كما أن الموقع الرسمي لشركة "أديداس" لم ينشر التصميم أو يعلن عن نتائج المسابقة، بل فقط نشر القميص في 17 يناير الماضي، على أنه تصميم مُقترح وليس رسمي وأن الرسمي سيتم الكشف عن القميص الرسمي في شهر يوليو المقبل. 

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مصراوي Masrawy

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