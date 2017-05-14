الدولار يستقر في البنك المركزي خلال التعاملات المسائية

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استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، مسجلًا نحو18.14 جنيهًا للبيع، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات الخميس الماضي.

وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل نحو 18.15 جنيهًا للبيع، و18.05 جنيهًا للشراء، مقابل نحو 18.10 جنيهًا للبيع، و18 جنيهًا للشراء، وتراجع سعر الشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مسجلًا نحو 18.07 جنيها، مقابل نحو 18.10 جنيها، بينما بلغ سعر البيع نحو 18.17 جنيها، وسجل أعلى سعر للدولار في بنك اتش إس بي سي بنحو 18.23 جنيها للبيع، و18.08 جنيها للشراء.

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وثبت سعر الدولار في البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 للبيع، و17.95 جنيهًا للشراء في كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، فيما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة، نحو 18.10 للبيع، و18 جنيها للشراء.