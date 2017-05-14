بالفيديو| السيسي يفتتح مشروع صوامع تخزين القمح في الصعيد

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من صوامع مطورة تخزين القمح والغلال، في محافظات الصعيد، منها صوامع في بني سويف، وأسوان وميناء دمياط، ومنطقة المراشدة.

وتتكون كل صومعة من نقرة استقبال القمح حيث يتم تفريغ القمح بالصب وأخذ عينات عشوائية منها لتحليلها بواسطة أجهزة معملية، وعدد 12 خلية تخزين كل منها بسعة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 60 ألف طن للصومعة مصممة ومجهزة بأنظمة قياس درجات حرارة ونظام تهوية ونظام مراقبة المخزون، وبرج الروائح وتتم فيه عملية "غربلة القمح لإزالة الشوائب والأتربة والمعادن.

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وتتكون الصوامع من خلايا للتسليم كل منها تسع 100 طن، بسعة إجمالية 200 طن، وميزان إلكتروني مزود بجهاز أخذ العينات، فضلًا عن المعمل الذي يتم فيه فصل العينة وتحديد درجت اللنقاوة والرطوبة والكثافة للقمح.

ويفتتح الرئيس السيسي أيضا عددًا من المشروعات التنموية المهمة التي تم الانتهاء منها بمحافظة قنا، ومشروع محور كوبري جرجا على النيل وكوبري طهطا على السكة الحديد، بمحافظة سوهاج.