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في ظهوره الأول.. وزير استثمار مبارك يلتزم الصمت: «كلموني واتس»

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في ظهوره الأول.. وزير استثمار مبارك يلتزم الصمت: «كلموني واتس» في ظهوره الأول.. وزير استثمار مبارك يلتزم الصمت: «كلموني واتس»

التحرير

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شارك الدكتور محمود محي الدين، وزير الاستثمار في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الأحد، في افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه جامعة الدول العربية.

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وأدار "محي الدين"، إحدى الجلسات، رافضا الإجابة على أسئلة الصحفيين التى كانت تدور حول رؤيته للإصلاح الاقتصادي فى ، وطلب التواصل معه عبر تطبيق "واتس آب"، مؤكدا أن إقامته في القاهرة لن تتعد 3 ساعات.

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وقال النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إنه يخشي أن تؤول تصريحاته بشكل خطأ، وحرض على التقط صور "سيلفي" مع بعض الحضور.

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وشهد المؤتمر مشاركة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، وميرفت التلاوي، رئيس منظمة المرأة العربية، وممدوح رشوان، الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة. 

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