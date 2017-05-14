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السيسي: البلد تحتاج إلى تريليونات لإنشاء بنية أساسية متطورة

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السيسي: البلد تحتاج إلى تريليونات لإنشاء بنية أساسية متطورة السيسي: البلد تحتاج إلى تريليونات لإنشاء بنية أساسية متطورة

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن هدف المشروعات القومية هو استعادة الدولة ومكانتها في المنطقة، لافتًا إلى أن تراجع البحيرات لهذا المستوى راجع للتعدي على الأراضي والصرف وعدم رفع كفاءتها، ومعالجتها.

وأضاف السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة قنا، إلى جانب افتتاح محور "جرجا"، بمحافظة "سوهاج"، اليوم الأحد، أن بناء الدول ليس بالأمر اليسير، ولا بد من بذل المزيد من الجهد من أجل البناء والتنمية، متابعًا: "دولة زي فيها 93 مليون عشان تعملها بنية أساسية متطورة عايزة تريليونات من الجنيهات، وغير كده هتبقى زي ما احنا شايفين".

وأشار الرئيس إلى أن التعديات والصرف الصحي والزراعي والصناعي وعدم القيام بأعمال رفع الكفاءة، من أهم أسباب تدهور البحيرات ووصولها لهذا المستوى، لافتا إلى أنه تم تخصيص 10 كراكات لاستعادة بحيرة المنزلة.

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وتابع: "اللي بيطلع يناقش موضوع لازم يكون مذاكره كويس، ودايمًا باتكلم مع زمايلي في التليفونات باقولهم يقولوا للناس على أي مشروع سيتم تنفيذه بكام ومنين".

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التحرير

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