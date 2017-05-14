أراضي الدولة.. تاريخ من السرقة على عين الدولة

التحرير

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحذيرا شديد اللهجة لواضعي اليد على أراضي الدولة قائلا: "تكليف للجيش ووزارة الداخلية اللي زارع أرضه يقنن وضعه ويدفع دلوقتي واللي مش زارع الأرض ترجع فورا وتنضم لشركة الريف المصرى لإعادة توزيعها على المواطنين"

وطالب السيسى، فى كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا اليوم الأحد، القوات المسلحة والشرطة بإعطائه "تمام" بإنجاز المهمة بنهاية الشهر الحالي واستعادة الأراضي المغتصبة بالكامل.

وترصد "التحرير" أبرز قضايا فساد أراضي وزارة الزراعة خلال السنوات الأخيرة ومساحات الأراضي التي تم إهدارها على الدولة.

26 ألف فدان

قامت الشركة الكويتية بالعياط بوضع اليد على أراضي تبلغ نحو 26 ألف فدان أخذتها الشركة من الدولة على أساس أنها أراضي للاستصلاح الزراعي ثم قامت بتغيير نشاطها فيما بعد إلى النشاط العمراني إضافة إلى ذلك فإن الشركة استمرت في التوسع وتعدت على الأراضي المجاورة لها.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بحبس وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد نصر الدين علام 7 سنوات وأيضًا رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي أحمد عبد السلام قورة بنفس المدة وذلك لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه من أموال الدولة .

بدأت القضية عام 2002 حيث قدم الدكتور علام بحثًا عن إمكانية توفير مياه جوفية للأراضي التي كانت الشركة الكويتية ستأخذها من حكومة نظيف وفي هذا الوقت كان الوزير السابق يشغل منصب فني استشاري بالشركة فقام بتقديم البحث على أن الأراضي المذكورة (26 ألف فدان) يمكن إيجاد مياه لها،وبالتالي اشترت الشركة الأراضي من الحكومة بأسعار مخفضة ووفقًا للنيابة، فإن وزير الري الأسبق كان يعلم بأن الشركة سيتم تغيير نشاطها فيما بعد لذلك قدم البحث في شكل "عدم الجزم بأن المياه ستكون متوفرة" وهو ما أعطى الحكومة المصرية حينها دافعًا لبيع تلك الأراضي بالجملة للشركة الكويتية وبعد أن تولى الوزير الأسبق مقاليد وزارة الري قبل قيام ثورة يناير وافق على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة والذي طلب بتغيير نشاط الشركة من استصلاح الأراضي إلى النشاط العمراني .

وقدم علام تسهيلات كبيرة لرئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية وقام بتحويل النشاط من استصلاح الأراضي وإقامة مشروعات داجنة وحيوانية ما أدى بدوره إلى ضياع المليارات على الدولة وبالتحديد 37 مليار جنيه .

37 ألف فدان

تباشر نيابة الأموال العامة التحقيق في واقعة الاستيلاء على 37 ألف فدان والمتهم فيها اللواء محمود عبد البر سالم، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق، بتسهيله التربح لرجل الأعمال إبراهيم الدسوقي البنا، على مساحة 37 ألف فدان في منطقة وادي النطرون تصل قيمتها لـ3 مليارات جنيه، برغم من انتهاء التحقيقات فى القضية منذ 3 سنوات.

واتهمت التحقيقات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء محمود عبد البر والذى تمت محاكمته سابقا ضمن المتهمين فى قضية بيع أرض جزيرة البياضية لرجل الأعمال حسين سالم بالمخالفة للقانون بقيامه بالموافقة على استلام مبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه من رجل الأعمال إبراهيم الدسوقى البنا رئيس مجلس إدارة شركتى "لينه ووادى الوشيكة"، كجزء من قيمة 37 ألف فدان حصل عليها الأخير منذ عام منذ عام 1997 حتى الآن.

وأكدت التحريات التي تسلمتها النيابة أن رجل الأعمال إبراهيم الدسوقي قام باستلام الأرض من وزارة الزراعة لاستصلاحها وتقاعس عن التنفيذ حتى عام 2006، وقام أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وقتها بسحب الأرض وإزالة المبانى الموجودة فيها، وحررت محاضر ضد رجل الأعمال بالتعدى على الأرض وأشارت التحريات إلى قيام رجل الأعمال بالاتفاق مع اللواء محمود عبد البر سالم رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق على استلام مبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه، كجزء من قيمة الأرض برغم من صدور قرار بسحب الأرض من رجل الأعمال .

وأقام الدسوقي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ادعى فيها قيام وزارة الزراعة بالاعتداء على أرضه وعدم تسليمها له برغم من دفع جزء كبير من قيمتها آنذاك بسعر الفدان 1500 جنيه وقام بتسليم الشيكات التى سلمها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقيمتها 5 ملايين و500 ألف جنيه وهو ما مكنه من حصوله على حكم قضائي بامتلاكه الأرض بدون سند قانونى وبرغم من عدم صدور أى عقود بيع أو إيجار أو إجراءات تخصيص وكانت الشركة تضع يدها على الأرض لهذه المساحة من هيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

واكدت تقارير خبراء وزارة العدل أن الشركة تضع يدها على مساحة 37 ألف فدان بناحية وادى النطرون محافظة البحيرة وذلك منذ عام 1997 حتى الآن بدون سند قانوني وبرغم عدم صدور أي عقود بيع أو إيجار أو إجراءات تخصيص وأن الشركة تضع يدها على الأرض لهذه المساحة بعد تسلمها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وفى نفس السياق قررت لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 م، بإصدار قرارها باسترداد الـ 37 ألف فدان، وإزالة التعدى الواقع عليها وطرحها للبيع بالمزايدة العلنية وطعنت الشركتين على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، فتصدت هيئة قضايا الدولة لهذا الطعن حتى تمكنت من الحصول على حكم بأحقية الدولة فى استرداد هذه المساحة.

60 ألف فدان

أصدر يوسف والي وزير الزراعة الاسبق قرارًا بتخصيص مساحة 60 ألف فدان بالوادى الفارغ إلى الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية وهذه الشركة التى أُطلق عليها اختصارًا شركة «ريجوا» لتكون شركة قطاع عام وأراضيها مملوكة للدولة وتوزع طبقًا لقانون استصلاح الأراضى بهدف تنمية وزيادة مساحة الأراضى الزراعية ولكن قام مجلس إدارة الشركة ببيع الأرض لرجال الاعمال والمسئولين بالحكومة المتعاقبة قبل ثورة يناير مما تسبب فى إهدار مليارات الجنهيات على الدولة .

ولم تكن الشركة إلا بداية لاستيلاء عدد كبير من رجال أعمال مقربين من نظام مبارك على آلاف الأفدنة حولوها إلى منتجعات سياحية بدلًا من استصلاحها كأراضٍ زراعية، ومن أبرز مَن قاموا بتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى شركة السليمانية التى يمتلكها رجل الأعمال سليمان عامر حيث استغل عامر قيام رجال الدولة بالسكن فى منتجعاته السكنية للضغط على وزارة الزراعة لدرجة أنه كان يتحدَّى فيها رجال الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية أن يمسوه بسوء أو حتى قطع المرافق عنه، مستغلًّا علاقاته بنظام مبارك.

وحصل عامر على أرضه خلال الفترة من عام 1997 حتى 2005، هذا فضلًا عن شركة «الريف الأوروبى»، والتى حصلت على سعر الفدان بـ 50 جنيهًا ثم باعته بالمتر كمنتجعات سكنية وهى تمتلك 2500 فدان داخل المناطق المعروفة بـ«الريف الأوروبى» وتتجاوز قيمتها 3 مليارات جنيه على الأقل حيث يمارس رجلا أعمال أحدهما من أبرز رجال الحزب الوطني المنحل بدمياط والآخر من أباطرة الاستيلاء على أراضى طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، ضغوطًا كبيرة على وزارة الزراعة لتخصيص تلك المساحات دون وجه حق لهما وبالمخالفة للقانون.

مدينتي

في 22 يونيو 2010، فجَّر مجلس الدولة مفاجأة كبرى حيث أصدرت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكما ببطلان عقد بيع أرض «مدينتي»، الذي تم بسعر 200 جنيه للمتر شاملة المرافق، وسجلت المحكمة بهذا الحكم تاريخًا جديدًا فى الرقابة على العقود الإدارية، وهى العقود التى طالما استخدمتها حكومات مبارك فى تقسيم وبيع أراضٍ بمساحات شاسعة وفى مواقع مميزة وبأثمان بخسة، وكان أغلبها يتم بيعه بالأمر المباشر، ودون اتباع لقانون المزايدات والمناقصات، فى الوقت الذى كان يتم فيه اشتراط عقد قرعة أو مزاد حال طلب مواطنين عاديين الحصول على قطعة أرض لبناء منزل.

بالم هيلز

في 23 أغسطس 2006 تم توقيع عقد بين شركة «بالم هيلز» التى يمثلها ياسين منصور، طرف أول مشترٍ وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى يمثلها أحمد المغربي وزير الإسكان طرف ثانٍ بائع، حيث باعت الهيئة للشركة مساحة 966 ألف متر مربع في القاهرة الجديدة مقابل مبلغ مقداره 241 مليونا و500 ألف جنيه بواقع 250 جنيها للمتر الواحد وتم البيع بالأمر المباشر،مع العلم أن الطرف البائع وزير الإسكان ابن خالة الطرف المشترى ياسين منصور، كما أن الوزير مساهم فى رأسمال الشركة التى باع لها هذه الأرض.

كايرو فستيفال سيتي

ترجع أزمة أرض «كايرو فستيفال سيتى» إلى 1997، حين خصصت الحكومة المصرية 700 فدان بالقاهرة الجديدة إلى مجموعة «الفطيم» الإماراتية لإقامة مشروع «كايرو فستيفال سيتى»، بقيمة 3.2 مليار جنيه، وهو ما يعد أقل من القيمة الإيجارية للمشروع حينئذ.

وتم تعديل العقد 2007 وسددت الشركة مبالغ إضافية، لكن تقارير رقابية أوردت وجود مخالفات تمثل فارق السعر بين التخصيص والثمن الحقيقى للأرض التى تقيم الشركة عليها المشروع.

وأعلنت مجموعة الفطيم العقارية فى نهاية نوفمبر 2014 التوصل إلى اتفاق نهائى لتسوية أرض المجموعة بالقاهرة الجديدة مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وهى الأرض المقام عليها مشروع «كايرو فيستفال سيتى».

وتضمنت التسوية، تعديل عقد بيع الأرض لتسدد بموجبه مجموعة «الفطيم» 218 مليون جنيه، لهيئة المجتمعات العمرانية دفعة واحدة، منها 86 مليونا قيمة 3 أقساط قديمة على المجموعة للهيئة، وذلك بعد أن كانت قد عرضت تسديد مبالغ أعلى تصل إلى 5 مليارات جنيه من قبل.

شركة مترو العالمية

الرقابة الإدارية في تقريرها بشأن تخصيص قطعة أرض لشركة مترو العالمية "ماكروكاش أند كاري" بالأمر المباشر قالت إن الشركة تقدمت بطلب إلى محافظ القاهرة السابق للموافقة على شراء قطعة أرض بمدينة السلام بمساحة نحو 30 ألف متر مربع فاعتمد المحافظ قرار لجنة تثمين الأراضي والتي انتهت إلى تقدير سعر المتر المربع بمبلغ 3300 جنيه وتظلمت الشركة من السعر فتم تخفيضه إلى 1750 جنيها.

ووافق المحافظ على اتخاذ إجراءات تسليم الأرض وأصدر قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 30655 مترا مربعا تقريبًا بمحطة أملاك 3 بجوار مبنى حي السلام بمدينة السلام لإقامة أسواق للتعامل بالجملة بسعر 1750 جنيها للمتر المربع.

وأكدت أنه تم بيع قطعة الأرض بالأمر المباشر لـ " شركة مترو العالمية" وعدم طرحها بالمزاد العلني بالمخالفة للمادتين 30 و31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات.